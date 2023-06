Le Flash Mode : en Inde, un lycée fait marche arrière après avoir interdit le port de l’abaya

L’abaya est partout dans les médias depuis quelques semaines. Ce vêtement, qui serait de plus en plus portée par les jeunes femmes musulmanes en France, fait polémique. Et pas uniquement en France : en Inde aussi, le port de ce vêtement fait couleur beaucoup d’encre. Les footballeurs peuvent-ils porter des sacs à mains comme tout le monde ? Le débat est lancé en Espagne depuis le mariage d’un membre du club du Betis Seville. En cause : l’arrivée à la noce des footballeurs Aitor Ruibal et Borja Iglesias, tous deux portant un sac à mains et pas n’importe lesquels, un Dior pour l’un, un Alexander McQueen pour l’autre.