Le Flash Mode : Éric Zemmour et le chino du Parisien qui veut passer pour un sudiste

Éric Zemmour est candidat aux législatives dans le sud. Alors qu’il est, comme on dit, born and raise à Paris et donc Parisien jusqu’au bout des orteils. Pour faire oublier ce détail, le polémiste joue à fond la carte du « sudiste ». Enfin, du Parisien qui veut avoir l’air d’un sudiste. Et ça marche pas super. Depuis quelques semaines, on a vu apparaître sur les uniformes de certains soldats ukrainiens un écusson brodé d’une licorne. Cet écusson est en réalité porté par les soldats gays de l’armée ukrainienne. Ils sont nombreux à avoir pris les armes depuis le début de la guerre. Cette licorne, c’est leur façon de revendiquer et de défendre leur identité, niée et condamnée par la Russie. Balenciaga a organisé son tout premier défilé hors de Paris cette semaine. À New York, la marque du créateur Demna Gvasalia a présenté une collection à la fois magnifique et à la fois troublante. À la fois classique et très réussie et à la fois créée pour le buzz avec des pièces que chacun jugera librement.