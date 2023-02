Le Flash Mode – Etats-Unis : face à Joe Biden, les badges “pro-armes” des sénateurs Républicains

Aux Etats-Unis, Joe Biden a présenté devant le Congrès les grandes lignes de son projet pour le pays en 2023. Tous les sénateurs étaient présents et plusieurs ont pu se faire remarquer par leur tenue. Certains ont opté pour des tenues très hautes en couleurs : Marjorie Taylor Greene, sénatrice trumpiste et complotiste avait sorti sa fourrure façon Cruella. D’autres sénateurs ont choisi de dénoncer les violences policières avec des badges notés “1870”, soit la date où Henry Truman, premier Américain noir non-armé avait été tué par la police. Mais ce qui a le plus choqué ce sont les badges arborés par trois sénateurs républicains dont George Santos qui représentaient des fusils automatiques AR15. Ces armes sont notamment choisies par les tueurs de masse. Avec ce symbole, ils souhaitaient défendre le second amendement et militer en faveur des droits à posséder une arme. Lors des débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, la député La France Insoumise Ersilia Soudais était vêtue d’un jean et d’un simple tee-shirt noir un peu défraîchi. Il s’agit sans doute de la tenue la plus décontractée portée à l’Assemblée. Le créateur Paco Rabanne est mort le 3 février dernier à son domicile en Bretagne à l’âge de 88 ans. Architecte de formation, Paco Rabanne travaillait sans fils ni aiguille. Il inventait des vêtements en plastique, en métal ou en or. Homme de provocation, il croyait aux forces obscures, à l’astrologie et à la fin du monde pour le 11 août 1999. Un soir lors d’un dîner à Matignon, Paco Rabanne a annoncé très sérieusement à Edouard Balladur alors Premier ministre, qu’il avait été une prostituée sous le règne de Ramsès II.