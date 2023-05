Le Flash Mode : Etienne Daho, silhouette iconique de la mode

Dans une interview en 1983, Etienne Daho prétend ne pas prêter d’importance aux vêtements. Pourtant, même à 13 ans avec son foulard et ses cheveux bien peignés, il ne laisse rien au hasard. A 25 ans, sous l’œil du photographe rock légendaire Pierre René-Worms, Etienne Daho pose entièrement vêtu de jean avec des bottes camarguaises et sa montre à l’envers. Un hasard ? Pas si sûr, puisque la mode de la montre portée avec le cadran vers la peau avait déjà touché Alain Delon et Jean-Pierre Melville. L’histoire d’Etienne Daho est ponctuée de détails stylistiques et de pièces iconiques portées depuis son enfance : le perfecto, le caban et surtout, la marinière. Cette dernière entre dans la postérité avec la pochette de son deuxième album, “La notte, la notte” sorti en 1984. Au fil de sa carrière, les vêtements ont permis à Etienne Daho de construire des images fortes. C’est le cas de la soutane spectaculaire couverte de sequins qu’il porte dans le clip de son titre “Le jardin” issu de l’album “Blitz” en 2017. Les silhouettes d’Etienne Daho sont si iconiques qu’une partie de sa garde-robe de 1983 à 2019 est actuellement stockée au Palais Galliera, musée de la Mode de Paris.