Le Flash Mode : faut-il boutonner sa veste pour avoir l’air sérieux ?

A l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron dans l’Hérault, le député LFI Sébastien Rome avait fait le déplacement. En attendant le président, il débattait avec d’autres élus locaux d’une question fondamentale : faut-il boutonner sa veste pour avoir l’air sérieux ? Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un bâtiment abritant plusieurs ateliers de confection pour diverses marques internationales de vêtements, s’effondrait à Dacca au Bangladesh. Les images sont terribles et le bilan vertigineux : 1135 morts et 2000 blessés, majoritairement des ouvrières. La veille de l’effondrement, des fissures très importantes sont apparues dans les murs du bâtiment. Pourquoi les chefs d’atelier ont-ils choisi de ne pas évacuer les ouvrières ? Il s’avère que les autorités locales avaient été corrompues par les propriétaires de l’usine. Des étiquettes de plusieurs dizaines de grandes marques ont été découvertes dans les décombres : Mango, Jack & Jones, Benetton, Primark, H&M, Zara... Ces dernières sous-traitaient leur production dans ces ateliers et ne surveillaient pas du tout les conditions de travail des ouvrières. Ce drame aurait dû provoquer une révolution dans l’industrie de la mode mais seulement quelques progrès sont à noter : au Bangladesh, le travail des sous-traitants est encadré, les usines inspectées, les salaires revalorisés. Mais dans le reste du monde, rien n’a vraiment changé et des drames similaires ont eu lieu. La créatrice anglaise Mary Quant est décédée ce jeudi 13 avril à l’âge de 93 ans. Elle laisse derrière elle une mode pleine de couleurs, de vitalité et de jambes nues. En effet, elle invente l’iconique mini-jupe en 1962. Ces quelques centimètres de tissu en moins change une époque et des mœurs. Par ailleurs, il existe une théorie économique sur la longueur des jupes élaborée dans les années 1920. Il s’agit de la “hemline theory” ou “théorie de l’ourlet” qui établit que plus les jupes à la mode sont courtes, plus l’économie se porte bien.