Le Flash Mode : faute de gilets par balle, les soldats russes équipés de... gilets de paintball

Nouvel épisode dans les déboires des soldats russes. Il y a quelques semaines, on avait appris la disparition d’1,5 million d’uniformes et de l’obligation pour les soldats russes de s’équiper par eux-mêmes. L’armée leur a fourni des gilets par balles mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agit en fait de gilets de paintball, qui ne protègent pas du tout contre de vraies munitions. Les soldats russes se sont amusés de ce prêt sur les réseaux sociaux. La cérémonie du Ballon d’Or s’est tenue lundi 17 octobre pour récompenser les meilleurs joueurs de football au niveau international. C’est le joueurs français, Karim Benzema, qui a obtenu la distinction la plus élevée pour récompenser son talent avec l’équipe du Real Madrid pour l’année 2022. Il a dédié son Ballon d’Or au peuple mais aussi à son idole de toujours, le rappeur américain Tupac. Il arborait la même tenue que le rappeur assassiné en 1996. En effet, en comparant leur costume, on y retrouve la même veste de smoking, la même chemise blanche à plastron, le même accessoire de cou qui remplace le traditionnel nœud papillon et des lunettes alors qu’aucun deux n’ont de problème de vue. Robert Lewandoski, joueur polonais, sacré meilleur buteur du monde, lors de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi 17 octobre, s’était fait voler sa montre devant le centre d’entraînement de Barcelone en août dernier. Le bijou coûtait pas moins de 70 000 euros. Pourtant, le joueur est apparu à la cérémonie arborant une montre. Il s’agit d’une Casio, modèle Vintage 37 mm avec un affichage digital, plaqué or. Le bijou coût environ 70 euros, soit 100 fois moins que sa montre malheureusement volé trois mois plus tôt. Le meilleur buteur gagne tout de même 23 millions d’euros par an. Il applique les conseils d’Emmanuel Macron concernant la fin de l’abondance.