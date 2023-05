Le Flash Mode : Festival de chaussures moches à l’Elysée

Volodymyr Zelensky et Elon Musk ont un point en commun : leur goût pour les chaussures cheloues. Vraiment cheloues. Au tribunal de Bobigny, à la fin d’une audience dans une affaire de violence conjugale, une protagoniste du procès s’est emportée contre la Procureure, allant jusqu’à lui lancer une chaussure. Un geste qui n’a rien d’anodin et qui remonte même jusqu’à l’Ancien Testament. Après neuf ans de succès, Adidas a mis un terme à son contrat avec Kanye West, empêtré dans de nombreux dérapages racistes et antisémites. Problème pour la marque : que faire des stocks invendus de Yeezy, les baskets désignées par le chanteur ? Après 7 mois de réflexion, la marque a finalement rendue sa décision.