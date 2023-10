Le Flash mode : Francis Cabrel, le « cow-boy à la française »

Dans son Flash mode de ce vendredi, Marc Beaugé revient sur le style « cow-boy à la française » de Francis Cabrel, aperçu dans différents clips. Un style mis en avant de par ses bottes camarguaises, sa fameuse cravate en métal, ou encore avec ses chemises d’inspiration « souleiado ». Mais évidemment, l’accessoire numéro 1 de l’auteur-compositeur-interprète, c’est sa célèbre moustache portée jusqu’en 2006. C’est au cours d’un diner que l’artiste s’est extirpé pour se raser la moustache sans que personne ne s’en rende compte. Dans le XVIIIème arrondissement de Paris, le directeur du lycée Charles de Foucauld a pris une décision particulièrement surprenante il y a quelques jours en interdisant le port des jupes et des robes pour les jeunes filles. Thierry de Courrège s’est justifié en mettant en avant une simplification face à certaines règles parfois trop complexes. Direction la Fashion Week de Paris avec Marc Beaugé. L’évènement mode mondial a pris fin en début de semaine, mais il est encore temps de revenir sur les accessoires les plus étonnants aperçus lors de la semaine parisienne. Les marques Balenciaga et Miu Miu ont mis en avant sur les podiums un sac qui déborde d’accessoires. Coup de projecteur également sur le défilé Hermès qui a recréé une nature champêtre avec le marron et l’ocre au cœur des hautes herbes. La maison Schiaparelli a elle mis en avant une robe avec un homard blanc incrusté dedans, hommage à la célèbre robe créée en 1937 par Elsa Schiaparelli, la fondatrice de la marque, et dessiné par Salvador Dali. La Fashion Week ce n’est pas forcément que du glamour et de la mode, c’est également le lieu pour certains activistes pour mener des actions « coups de poing ». Lors du défilé Hermès, une manifestante prend part au défilé afin de protester contre l’usage des « peaux exotiques » par la marque. Durant celui de la marque Balenciaga, c'est la journaliste de mode Cathy Horyn qui a elle pris part au show, vêtements de la marque sur le dos. La Fashion Week, c’est également bien-sûr le rendez-vous des stars mondiales afin de se faire voir.