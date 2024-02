Le Flash Mode : Gabriel Attal féru de cravates deux tons Hermès

Pour entamer son Flash mode hebdomadaire, Marc Beaugé revient sur la fameuse cravate portée par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale la semaine dernière. Une cravate en maille deux tons au couleur de la France, bleu à l’avant et rouge en-dessous. Le nouveau Premier ministre semble collectionner ce type de cravates déjà aperçus sur lui dans d’autre coloris. Un modèle iconique de la maison Hermès. Direction dans ce Flash Mode la Corée du Sud où la Première dame est au cœur d’une vive polémique. La femme du président Yoon Suk-yeol, Kim Keon-hee, véritable personnalité publique, médiatique et politique est tombé dans le piège d’un journal coréen voulant démontrer qu’elle pouvait être corruptible et malhonnête. Un faux émissaire lui demande des faveurs en caméra cachée contre un sac de la marque Dior. Un véritable cadeau empoisonné qui renvoi le pays au spectre de la corruption qui a marqué le pays ces dernières années. Et ce à deux mois des élections législatives. Pour conclure ce Flash mode du vendredi, Marc Beaugé nous emmène aux Etats-Unis où avaient lieu le week-end dernier les Grammy Awards. L’occasion d’assister comme à l’accoutumée à un défilé de tenues toutes les plus incroyables les unes que les autres. Mais le chroniqueur s’est arrêté en particulier sur certaines tenues « vintage » que portaient les stars présentes à l’évènement. La robe Versace de 1995 de la chanteuse Olivia Rodrigo, la robe Valentino couture de 2004, ou encore la tenue de Miley Cyrus créée par le styliste Bob Mackie en 2002.

