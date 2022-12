Le Flash Mode – Guerre en Ukraine : un dirigeant russe entièrement équipé par le camp adverse

Une photo fait polémique depuis quelques jours en Russie : celle de Dmitry Ragozin, ancien ministre de la Défense, proche de Vladimir Poutine et soutient la guerre en Ukraine. Sur le cliché, l’ancien ministre porte une parka tactique de fabrication autrichienne et un gilet tactique de fabrication turque qui coûtent respectivement 1300€ et près de 100 dollars. Surtout, il arbore un casque de fabrication américaine qui coûte 1900€. Dmitry Ragozin possède donc une tenue militaire provenant entièrement du camp adverse. Ainsi, ce grand patriote russe ne ferait pas confiance à l’équipement inadapté des soldats de son pays qui souvent comporte des gilets par balles et des casques de paintball, ou encore des bottes en plastique. Lors du match de l’équipe de France contre celle de la Pologne pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le joueur Jules Koundé a été prié d’enlever sa chaîne en or par l’arbitre à la 42ème minute. Depuis 2001, la FIFA a interdit aux joueurs de porter des bijoux durant les matchs. Or, avant cette loi, beaucoup de footballeurs comme Pelé, Johan Cruyff ou encore Michel Platini étaient des grands adeptes de la chaîne en or. L’oubli de Jules Koundé a semblé exaspérer le sélectionneur Didier Deschamps. Sa chaîne serait un clin d’œil au rappeur Tyler, The Creator. Le bijou se compose d’une chaîne d’une valeur de 70 dollars et d’un pendentif multicolore qui pourrait être une référence au drapeau arc-en-ciel LGBT. Lors du match de l’équipe d’Angleterre contre celle du Sénégal, des tâches vertes sont apparues sur les maillots et les shorts blancs de l’équipe anglaise. Ces tâches de couleur presque fluo ont beaucoup étonné : elles ne semblent pas avoir été faites par une pelouse ordinaire. Selon les joueurs, la FIFA a peint les pelouses pour qu’elles aient l’air plus vertes à la télévision. Cette technique est par ailleurs beaucoup utilisée dans le golf. Néanmoins, la FIFA a démenti avoir recours à cette pratique. Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, on a remarqué que les chaussettes des joueurs anglais sont souvent découpées ou trouées. Ces trous sont toujours visibles au même endroit : sur le mollet. En effet, les joueurs considèrent que les chaussettes neuves sont trop serrées et qu’elles gênent la circulation sanguine et favorisent les crampes.