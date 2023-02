Le Flash Mode – Iran : les femmes non voilées privées de soins dans les hôpitaux

Désormais, les femmes iraniennes n’ont plus le droit d’être soignées dans les hôpitaux de Téhéran si elles ne portent pas le voile. Et ce, quelque soit leur état de santé. Après cinq mois de contestation, le pouvoir iranien a décidé de ne plus soigner les femmes qui s’opposent au port du voile. Et donc de les laisser mourir. En France, plus d’un million de personnes étaient dans les rues mardi 31 janvier pour s’opposer à la réforme des retraites. En tête de cortège, les leaders des principaux syndicats français et… leur écharpe. Un prérequis pour tenir un syndicat visiblement.