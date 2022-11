Le Flash Mode : Joe Biden mise sur ses chaussettes pour convaincre les électeurs

A quelques jours des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Joe Biden multiplie les meetings à travers le pays pour remobiliser les Démocrates. Selon les sondages, les Républicains sont favoris pour remporter la majorité à la Chambre des représentants. Un scénario qui compliquerait la suite du mandat de Joe Biden. Le président américain a donc multiplié les numéros de charme devant les militants. A Philadelphie, il n’a pas hésité à exhiber ses chaussettes aux couleurs de l’équipe de baseball des Phillies. Un coup de com’ à l’américaine qui portera peut-être ses fruits lors du vote le 8 novembre prochain. Le géant chinois de la fast fashion Shein a doublé sa valeur en moins d’un an, en atteignant les 91 milliards d’euros. C’est la première marque mondiale de fast fashion devant H&M et Zara. Elle est omniprésente sur les réseaux sociaux grâce à une grande communauté d’influenceurs. Son secret ? Sa productivité et le roulement des produits sur son site : 2000 nouvelles références sont mises en ligne chaque jour. Pour la première fois, des journalistes de Channel 4 se sont infiltrés à l’intérieur des usines de la marque. Dans leur documentaire, ils dénoncent l’exploitation et le harcèlement que subissent les ouvriers : ils travaillent 18 heures par jour, sans jour de repos. Les salaires sont dérisoires : 500 à 700 euros par mois seulement pour des semaines de 126 heures. Pour faire oublier tout ça et redorer son image, la marque chinoise a lancé une vaste campagne de communication. Shein a fait appel à des grands cabinets de lobbying américains.