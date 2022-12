Le Flash Mode : Joe Biden pourra-t-il garder les cadeaux d’Emmanuel Macron ?

Durant sa visite aux Etats-Unis, Emmanuel Macron accompagné de sa femme Brigitte, a dîné en privé avec le couple Biden dans un restaurant très chic de Washington. A cette occasion, le président français a offert comme le veut la tradition des cadeaux à ses hôtes. Parmi ces cadeaux, on retrouve un pull de fabrication française d’une valeur de 155 euros et une montre de 195 euros. Or, les présidents américains ont le droit de recevoir des cadeaux mais seulement d’une valeur inférieure à 170 euros. Une question reste donc en suspens pour la montre : est-ce que Joe Biden pourra la conserver ou devra-t-il la céder à l’Etat américain ? La marque française de prêt-à-porter Balenciaga est dans la tourmente, après une campagne de publicité controversée, accusée de promouvoir la pornographie infantile. Les enfants arboreraient des accessoires à connotation sexuelle, notamment des ours en peluche sanglés de ceintures noires, une laisse et des colliers en chaîne. La marque a déposé une plainte le 25 novembre réclamant 24 millions d’euros à la société de production North Six et au scénographe Nicholas des Jardins. La star de téléréalité américaine Kim Kardashian, égérie de la marque, s’est dite “dégoûtée” et annonce réévaluer sa relation avec Balenciaga.