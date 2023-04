Le Flash Mode - Kaporal, Kookaï, André, San Marina, Pimkie : la longue chute du prêt-à-porter français

Mauvaise nouvelle pour le prêt-à-porter français : la marque Pimkie a annoncé la fermeture de 64 magasins d’ici à 2027, entraînant la suppression de 257 postes. Pimkie est la dernière d’une longue liste d’enseignes françaises mises à mal ces derniers mois : Kaporal, Kookaï, André, San Marina, Celio, Camaïeu, … En Iran, la répression s’intensifie contre les femmes qui retirent leur voile. Le régime vient d’annoncer la mise en place de caméras de surveillance équipées d’un système de reconnaissance faciale pour repérer les femmes non voilées dans les lieux publiques et jusque dans leur voiture. L’avocat Hervé Témime est mort cette semaine à l’âge de 65 ans. Ténor du barreau, il était aussi un amateur de vêtements, de mode et un éternel élégant.