Le Flash Mode : la chère et pas du tout française montre d’Éric Zemmour

Cette semaine, le salon Made in France a vu défiler presque tous les candidats à l’élection présidentielle. Tous sont venus crier leur amour pour l’industrie française et revendiquer leur consommation tricolore. Éric Zemmour le premier. Il a juste oublié de parler de sa montre, fabriquée en Suisse. Ou de sa voiture, allemande. Côté industrie du luxe cette fois, la marque Dior est dans la tourmente et le doute. Pour cause, en juin dernier, la marque a dévoilé une collection entièrement réalisée en collaboration avec le rappeur Travis Scott. Problème : le rappeur est aujourd’hui violemment critiqué après le drame survenu lors de son Festival, où 8 personnes ont trouvé la mort. Bien moins connu que H&M ou Zara, Shein (à prononcer She-In) est un géant de la fast-fashion. Considéré comme le plus grand détaillant de mode du monde, Shein a vendu pour près de 10 milliards de dollars de vêtements en 2020. Son appli est la plus téléchargée au monde dans la catégorie shopping, devant Amazon. Ça, c’est pour la partie que l’on connaît sur la marque. Cette semaine, on a aussi découvert sa face cachée. L’ONG suisse Public-Eye a enquêté dans les usines de Shein, dans la région de Guangzhou en Chine. Le rythme y est infernal, les employés sous-payés et sans contrat de travail et les normes de sécurité jamais respectées.