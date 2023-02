Le Flash Mode : Virgin Atlantic lance son uniforme non-genré

La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a annoncé qu’elle abandonnait sa politique sur les uniformes genrés. Elle autorise désormais son personnel ainsi que ses pilotes à porter l’uniforme de leur choix : un tailleur jupe ou un costume, tous deux dessinés par la récemment décédée créatrice anglaise, Vivienne Westwood. La révolution pour une meilleure inclusivité est en marche dans le secteur de l’aviation. De leur côté, la compagnie islandaise Fly a enterré l’iconique chignon des hôtesses et la compagnie australienne Bonza a décidé d’abandonner les chaussures à talon. La compagnie aérienne britannique British Airways a décliné les uniformes de son personnel en tunique et en hijab dans un souci d’inclusivité. Ces tenues ont été dessinées par le créateur Ozwald Boateng. Il n’en fallait pas moins pour le commentateur ultra-conservateur américain Ben Shapiro pour crier au scandale. Il a menacé de boycotter les compagnies aériennes qui choisissent leur uniforme “en faveur de la confusion des genres”. La marque Nike et la joaillier américain Tiffany ont annoncé la sortie d’une collaboration événement pour début mars prochain. Dans cette collection tant attendue on retrouve un sifflet, un chausse-pied et une brosse à dents en argent. Mais la pièce maîtresse de cette collaboration est une paire de sneakers Air Force One noir avec une virgule verte d’une valeur de 400 dollars. Cette paire sera disponible le 7 mars prochain. Alexandre Arnault, fils de Bernard Arnault et vice-président de Tiffany est le premier à avoir pu se les procurer. Malheureusement, elles sont beaucoup trop grandes pour lui. Division, une marque danoise écoresponsable fondée en 2018 a créé la surprise lors de la Fashion Week à Copenhague, au Danemark. La maison de prêt-à-porter a organisé un dîner-défilé avec des invités triés sur le volet. Au milieu du repas, la mannequin Sarah Dahling s'est levée en apportant avec elle toute la vaisselle car sa robe était en réalité la nappe de la table à laquelle elle était installée.