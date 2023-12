Le Flash Mode : la garde-robe monochrome de Thierry Ardisson

Comme chaque vendredi, Marc Beaugé est sur le plateau de Quotidien pour sa chronique mode. Le chroniqueur commence par faire écho à l’émission culte de Thierry Ardisson, invité du soir, « 93 rue du Faubourg Saint-Honoré », dans laquelle des peoples étaient conviés à un dîner un peu particulier chez l’animateur. L’occasion de revenir sur le moment où les invités déposent leurs manteaux sur le lit de Thierry Ardisson, et surtout sur sa garde-robe on ne peut plus monochrome. Marc Beaugé revient dans son Flash Mode sur la polémique entourant la marque espagnole Zara autour du conflit israélo-palestinien. La photo postée sur les réseaux sociaux du compte où l’on voit une mannequin vêtue de cuir noir, et portant sur l’épaule une sculpture en forme de corps emballée de plastique a particulièrement fait réagir. Certains y ont vu une sorte de « jeu » en résonnance avec la mort de milliers de personnes dans la bande de Gaza ces dernières semaines. De nombreuses manifestations ont eu lieu devant les magasins de la marque dans le monde entier. La marque elle déclare avoir validé ce projet en septembre dernier, soit avant le début du conflit entre Israël et le Hamas, et l’esthétique colle parfaitement à l’univers du photographe anglais Tim Walker. Pour conclure son Flash Mode de la semaine, Marc Beaugé met en lumière la tendance des sacs en carton des marques de luxe. En effet, depuis quelques temps, ces sacs ou boîtes floqués de la marque se vendent en masse sur les plateformes de revente. Des packagings proposés sur internet entre 50 et 300 euros.