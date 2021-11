Le Flash Mode : la revanche des joueurs de NBA

Aux Etats-Unis, si vous suivez la NBA, vous aurez sans doute déjà vu le défilé des joueurs à leur arrivée au stade. Ils rivalisent de style et d’originalité pour se démarquer devant des caméras qui ne perdent pas une miette de leur défilé. Ces images font désormais partie du folklore autour du basket, mais elles sont aussi le signe d’une incroyable revanche. Pendant des années, les joueurs de NBA ont dû se plier à une réglementation très stricte des tenues qu’ils étaient autorisés, ou non, à porter lors de leur arrivée au stade. Quinze ans plus tard, le dress code est toujours là, mais les joueurs ont appris à le contourner grâce à la mode.