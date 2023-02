Le Flash Mode : la Russie offre des manteaux de fourrure aux veuves de guerre… avant de leur reprendre

Pour montrer qu’elle prend soin des veuves de guerre, la Russie a décidé d’offrir aux femmes ou aux mères qui ont perdu un mari ou un fils en Ukraine des… manteaux de fourrure. Le temps d’une vidéo de propagande uniquement. C’est LA nouvelle mode de la semaine : le chanteur et producteur Pharell Williams prend la tête des collections masculines chez Louis Vuitton. Il reprend donc les rênes laissées brutalement par le créateur Virgil Abloh, décédé en novembre 2021. Bien sûr, le monde entier a vu le show de Rihanna pour la mi-temps du Superbowl et, bien sûr, tout le monde a parlé de son annonce de grossesse fracassante. Ce qu’on a moins commenté, en revanche, c’est son large manteau rouge porté en fin de prestation. Un hommage au grand journaliste de mode et gloire du magazine Vogue, le légendaire Andre Leon Talley, décédé il y a un an.