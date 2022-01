Le Flash Mode : la vraie utilité des blouses à l’école (et pourquoi elles n’étaient pas obligatoires)

Le vêtement s’invite dans l’actualité mode. Cette semaine, Éric Zemmour a dévoilé son programme pour l’Éducation nationale. Parmi les (quelques) mesures proposées, le polémiste d’extrême droite veut rétablir le port de la blouse à l’école. Sauf que : d’abord, la blouse n’a jamais été obligatoire dans les écoles françaises, elle avait en réalité un pur intérêt pratique. Ensuite, elle n’a jamais empêché les élèves d’être des enfants comme les autres et donc, parfois, de faire n’importe quoi. Aux États-Unis, les salariés de la chaîne de supermarchés « Whole Food » et leur direction sont en guerre. Les premiers revendiquent le droit de porter sur leur lieu de travail des masques barrés du slogan « Black Lives Matters », une demande rejetée par la marque américaine qui la juge trop politique. En Chine, Bottega Veneta a voulu frapper fort pour sa nouvelle campagne de pub. Disparue des réseaux sociaux, la marque veut compenser par de gros coups médiatiques. Cette fois, elle a décidé de s’offrir une affiche digitale géante sur… la Grande muraille de Chine. On vous laisse juge de l’idée : coup de génie ou mauvais goût ?