Le Flash Mode : l’Afghanistan, autrefois pays des libertés et de la mode

Le drame qui se joue en Afghanistan se raconte aussi, un peu, par le vêtement. Depuis leur reprise du pays, les Talibans ont repeint les enseignes et les publicités mettant en scène des femmes. Sur les vitrines des salons de coiffures, dans les boutiques, le visage des femmes a été recouvert, caché. Les femmes elles-mêmes sont cloîtrées chez elles ou cachées derrières des burqas et des abaias. Pourtant, l’Afghanistan était autrefois un pays de liberté et de tolérance. Un pays où la mode pouvait s’exprimer et où les femmes étaient libres de porter une mini-jupe si bon leur semblait. Dans les années 1970, l’Afghanistan est même devenu une destination prisée pour les touristes et les grands Vogue et Harper’s Bazaar lui consacraient leur Une. Autre pays, autre style : Dolce & Gabbana défilait à Venise en fin de semaine dernière. Pour l’occasion, la marque n’avait pas lésiné sur les moyens : podium sur les canots, mannequins dans des gondoles et stars dans les gradins. Pas de bol : une tempête de grêle est venue gâcher la fête et réduire à néant le défilé. Et si c’était le karma ? Depuis plusieurs années, Domenico Dolce et Steffano Gabbana multiplient les polémiques et les propos franchement douteux. Retour en France et aux fondamentaux du style (non) avec Jean Lassalle. Le député et candidat à l’élection présidentielle nous a régalé (toujours non) d’une photo de lui posant tondeuse à la main, bob sur la tête, chemise collante de sueur et petit short à l’envers.