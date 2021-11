Le Flash Mode – L’armée française fabrique-t-elle ses pulls en Chine ? Itinéraire d’une fake news

La mode s’invite en politique, à moins que ce ne soit l’inverse. Cette semaine, branle-bas de combat chez les candidats à l’élection présidentielle après la parution d’un article de France Bleu indiquant que l’armée française préférait faire fabriquer ses pulls en Chine plutôt que dans une entreprise bleu-blanc-rouge. Puisque rien n’est jamais tout à fait apolitique, dès le lendemain matin à 7h59, Marine Le Pen était sur le pont pour dire tout son mécontentement. La candidate du RN était suivie de près par Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon et, bien sûr, le chantre du Made in France Arnaud Montebourg. Sauf qu’en réalité, il s’agissait d’une fake news. De l’autre côté de l’Atlantique, New York vient d’élire son nouveau maire. Éric Adams, ancien policier, démocrate, reprendra donc le siège de Bill de Blasio. Et il n’est pas tout à fait étranger au monde de la mode. Son premier gros coup politique, Éric Adams le réalise en 2010. À l’époque, un candidat de l’émission « American Idol » fait le buzz avec son pantalon porté très, très bas sur les hanches. Éric Adams y voit le moyen de faire parler de lui et décide de transformer le buzz en sujet politique en lançant une gigantesque campagne d’affichage au titre de « Remontez votre pantalon, rehaussez votre image ». Éric Adams fait un carton plein et se retrouve sur tous les plateaux télé. Il est définitivement installé dans le paysage politique. Toujours aux États-Unis, Gucci organisait son grand défilé en plein Los Angeles. Un défilé entièrement tourné vers le cinéma avec un départ du mythique Chinese Theater et un passage sur le tout aussi mythique Walk of Fame d’Hollywood Boulevard. Pour l’occasion, le créateur de la maison Gucci, Alessandro Michele, s’est entouré des acteurs Jared Leto et Macaulay Culkin et a multiplié les références cinématographiques.