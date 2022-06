Le Flash Mode : l’assimilation vestimentaire d’Éric Zemmour

Toute la semaine, l’homme qui était born and raise à Paris aura tout fait pour passer pour un authentique sudiste dans l’espoir de se faire élire député. Éric Zemmour a tout tenté : du chino aux couleurs les plus improbables jusqu’aux chaussures bateau, pour faire plus « local ». Cette semaine, l’acteur Matthew McConaughey était à la Maison Blanche pour réclamer le contrôle des ventes d’armes à feu aux États-Unis. Un discours qui fait suite à la tuerie d’Uvalde où 19 enfants et deux enseignants ont trouvé la mort. Matthew MacConaughey a notamment souhaité mettre des visages sur les noms de ces petites victimes, comme celui de Maïté, dont l’identification n’a été possible que grâce à la paire de chaussures qu’elle portait aux pieds. Rififi dans le monde de la mode : cette semaine, Jean Paul Gaultier a présenté sa nouvelle collection en collaboration avec la styliste Lotta Volkova. Une collection tout en trompe l’œil qui a fait l’unanimité… et provoqué une petite polémique. La marque espagnole SyndicalChamber accuse le créateur d’avoir plagié sa collection. On a vérifié et c’est un peu plus compliqué que ça en a l’air.