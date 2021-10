Le Flash Mode : le casting 10 étoiles du défilé Balmain

Cette semaine à Paris, c’est la Fashion Week. La première Fashion Week en présentiel, avec des vrais défilés dans de vraies salles depuis deux ans. Avec toujours des mannequins – qui tombent parfois – des créateurs qui font coucou, du public et Anna Wintour toujours aussi souriante. Et si on attendait ça depuis deux ans, force est de constater que rien n’a vraiment changé. La Fashion Week est toujours à moitié grotesque et à moitié passionnante. Passionnante comme le casting XXL 10 étoiles du défilé Balmain. C’est simple, Olivier Rousteing a réalisé le rêve de tous les créateurs : réunir sur un même podium les mannequins stars des années 1990 et 2000 : Naomi Campbell, Mila Jovovitch, Natalia Vodianova, Lara Stone et même Carla Bruni Sarkozy. Dans un tout autre registre, quoique, on apprend dans le grand portrait consacré à Xavier Bertrand dans l’Obs qu’à son arrivé au gouvernement ses collègues l’avaient affublé d’un surnom pas très chic : « Flop Flop ». Pourquoi ? Tout simplement à cause du bruit fait par les chaussures de l’actuel candidat à la présidentielle. Reste à espérer pour Xavier Bertrand que sa campagne électorale ne méritera pas le même surnom. Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City cette semaine, les têtes d’affiche du club, Neymar, Mbappé et Messi, ont posé torse nu dans les vestiaires. Si le cliché a fait 1000 fois le tour des réseaux sociaux, c’est un détail vestimentaire qui a attiré l’œil toujours très professionnel de Marc Beaugé. Sur la photo, les trois footballeurs portent leur short très bas et leur caleçon très haut. Et ça porte un nom : le « sagging », du verbe « to sag », s’affaisser. Un style porté à la base par les prisonniers aux États-Unis, pas vraiment par choix mais juste parce qu’ils n’avaient pas le droit de porter de ceinture derrière les barreaux. Comme quoi, même les fautes de goûts ont une explication.