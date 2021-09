Le Flash Mode : le jour où Jean-Paul Belmondo est devenu chic

En Chine, le président Xi Jinping poursuit sa « rectification idéologique » du pays. Premiers visés : les jeunes. Il est désormais interdit « aux hommes efféminés d’apparaître à la télévision » dans le pays. Dans le viseur du président et du parti communiste chinois se trouvent les « Fresh Meat Boys », la génération des jeunes stars chinoises masculines, très portées sur la mode et la beauté. Souvent androgynes, ils se montrent sans complexe sur les réseaux sociaux et les plateaux télé et jouent avec les codes du genre. Jean-Paul Belmondo est décédé ce 6 septembre à l’âge de 88 ans. En se plongeant dans les archives, Marc Beaugé a retrouvé une interview de l’acteur qui avouait ne pas porter de costumes parce qu’ils l’empêchaient « de bouger ». C’était avant le début des années 1970 et sa rencontre avec le grand Francesco Smalto, peut-être le plus grand tailleur parisien de l’époque. Le créateur lui confectionne alors des costumes à la fois chics et vivables. Et c’est ainsi que Jean-Paul Belmondo est devenu un acteur capable de faire des cascades hallucinantes sans jamais abandonner son costume et son style.