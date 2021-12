Le Flash Mode : le meilleur de Virgil Abloh

Le directeur artistique de Louis Vuitton et créateur de la marque Off White, Virgil Abloh, est mort dimanche 28 novembre à l’âge de 41 ans. Pour lui rendre hommage, Marc Beaugé revient sur les moments forts de sa carrière : depuis son premier défilé chez Louis Vuitton, à son défilé historique dans les Jardins du Palais Royal en juin 2018, en passant par ses blagues devenant d’incroyables succès commerciaux, ses collaborations en tout genre et, pour finir, son ultime défilé à Miami cette semaine. Il revient aussi, sur une autre facette du créateur : celle d’un homme au service de la mode et des jeunes créateurs. Sur son site, Virgil Abloh avait dédié une page entière à destination des jeunes qui n’ont pas accès au savoir ou aux grandes écoles de mode, pour leur donner tous ses conseils en matière de création et de lancement de marque. La réputation du dictateur nord-coréen n’est plus à faire. Kim Jong-un oppresse certainement suffisamment son pays pour ne pas avoir besoin d’inventer de fausses informations à ce sujet : alors non, la rumeur selon laquelle il aurait interdit les trench en cuir noir n’est pas fondée. Pour rester sur le sujet du cuir, l’International Council of Tanners vient de publier une étude édifiante pour montrer l’énorme impact des marques de mode sur la déforestation en Amazonie. Pour satisfaire leurs besoins en cuir, les marques abattent chaque année 430 millions de bovins, un chiffre en constante augmentation. Pour avoir toujours plus de place pour plus de têtes de bétails, les éleveurs brésiliens abattent donc massivement la forêt amazonienne.