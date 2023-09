Le Flash Mode – Le XV de France sort son GPS

Jeudi 14 septembre, le XV de France jouait son deuxième match dans cette Coupe du monde de rugby 2023, face à l’Uruguay, à Lille. Sous les maillots, une forme rectangulaire entre les omoplates des joueurs français a interpellé. Il s’agit d’un mouchard, un boîtier GPS qui mémorise différentes caractéristiques des joueurs tels que la distance parcourue, le rythme cardiaque ou la vitesse. Le gouvernement chinois a proposé une nouvelle loi visant à interdire « les vêtements susceptibles d’heurter le sentiment national chinois », sans donner plus de détails. L’inquiétude demeure dans le pays car la répression vestimentaire se fait de plus en plus ressentir ces dernières semaines, alors que depuis les années 1980 régnait une certaine liberté à ce niveau. La loi doit être votée ou non le 30 septembre. Alors que Donald Trump se fait particulièrement discret ces derniers temps, notamment suite à son implication dans différentes affaires, d’autres candidats républicains tentent de tirer leur épingle du jeu. Nombre d’entre eux apparaissent en costume bleu marine et cravate rouge sur les estrades. Pour l’originalité, on repassera. La Fashion Week de New York a réservé quelques scènes particulièrement loufoques, à l’image d’un combat de mannequins dans la boue, ou l’apparition d’un homme, charlotte sur la tête et sac poubelle sur les épaules. Ce dernier était en fait un imposteur et a finalement été intercepté par la sécurité.