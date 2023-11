Le Flash Mode : les coupes de cheveux étonnantes des personnalités populistes

Dans son Flash Mode de la semaine, Marc Beaugé revient sur les différentes coupes de cheveux qui reviennent ces derniers jours dans l’actualité. Celle de Javier Milei, nouveau président argentin particulièrement sulfureux, ou encore celle de Geert Wilders, personnalité lui aussi d’extrême-droite, qui a remporté les élections législatives aux Pays-Bas. Les populistes des dernières années se font souvent remarquer pour leur capillarité peu ordinaire, en atteste évidemment le plus célèbre d’entre eux, Donald Trump. Mais d’autres personnalités politiques mondiales ont été plus tôt mis en lumière en ce sens, et de façon encore plus surprenante. Aux Etats-Unis, le style vestimentaire des chasseurs a fait parler ces derniers jours. Traditionnellement, les amateurs de chasse portent depuis des années des vêtements de couleur orange afin de pouvoir être reconnus. Mais après une étude, les chiffres ont finalement montré que le rose fluo était encore plus sûr en la matière. Sans surprise, de nombreux chasseurs sont montés au créneau, expliquant que la couleur demandée était beaucoup trop féminine et pas assez virile. Historiquement, les marques issues de la fast fashion faisaient voyager leurs produits par bateaux. Mais il faut entre 33 et 40 jours pour rallier la Chine à l’Europe. Pour optimiser la rotation de leurs vêtements en magasins, certaines marques ont donc désormais décider de transporter leurs produits en avion. Selon le rapport de Public Eye, 20 charters atterriraient chaque jour en Europe en ce sens. Une décision particulièrement polluante.