Le Flash Mode : les gants de boxe légendaires d’Emmanuel Macron

Comme chaque vendredi, Marc Beaugé est de retour avec sa chronique mode. Pour débuter, le chroniqueur revient évidemment sur la photo du coup de poing d’Emmanuel Macron, en habits de boxeur, postée cette semaine par sa photographe officielle. Mais Marc Beaugé s’est lui arrêté sur un détail significatif, le logo de la marque Cleto Reyes sur les gants du président. L’une des marques de la discipline les plus prestigieuses au monde puisque Mohammed Ali, Mike Tyson ou encore le personnage de Rocky Balboa ont tous porté ces gants. On reste dans le sport dans ce Flash Mode avec la traditionnelle arrivée des joueurs de l’Equipe de France à Clairefontaine lundi dernier afin de disputer les matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili. L’occasion comme souvent d’assister à une mini Fashion Week et pour Marc Beaugé de dresser un Top 5 des pires looks aperçus. Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Olivier Giroud, Randal Kolo Muani et Jules Koundé en prennent pour leur grade. Si certains sont sous contrat avec des marques de haute couture ou de fast fashion, d’autres portent ces vêtements de leur plein gré. Si certains sont particulièrement férus de mode comme Jules Koundé, les codes de vestiaire de foot semblent primordiaux également. Pour conclure sa chronique mode hebdomadaire, Marc Beaugé revient sur une image assez étonnante aperçus en NBA à la fin du match entre le Orlando Magic et les Toronto Raptors. Deux anciens amis de lycée décident d’échanger leurs maillots et de poser avec devant les photographes. Une association de noms qui prête à sourire.

