Le Flash Mode : les jeunes Chinois pas assez "virils" pour leur gouvernement

Tous les vendredis, Marc Beauge débriefe les dernières actus mode. Cette semaine, on a donc vu un maire de Poissy sortir son plus beau costume bleu ciel pour accueillir Emmanuel Macron dans sa ville, mais aussi une cérémonie des César marquée par les critiques, mais dont on a oublié de dire qu’elle avait, aussi, signé le retour des lunettes à verres fumés. En Chine, le gouvernement se pose beaucoup de question sur la virilité de ses citoyens ou sur leur supposée absence de virilité. Depuis plusieurs années, la Chine a en effet vu émerger une génération d’hommes portés sur la mode, la beauté et les réseaux sociaux. Des hommes très androgynes qui se montrent sans complexe et qui, pour certains, deviennent même des icônes. Au point d’inquiéter le gouvernement chinois qui craint une future génération de jeunes garçons supposément « fragiles ». Enfin, Marc Beauge profite de la publication de la biographie d’Andy Warhol signée Jean-Noël Liaut pour analyser le style du plus iconique des artistes du pop art. Un style pas toujours très porté sur la propreté, mais un style tout aussi légendaire que son auteur.