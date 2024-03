Le Flash Mode : les meilleurs looks des Oscars

Qui dit Oscars dit évidemment tapis rouge et qui dit tapis rouge, dit évidemment tenues exceptionnelles. Marc Beaugé nous débriefe les meilleurs looks de la cérémonie et s’attarde sur le cas précis de Justine Triet, la réaliste d’Anatomie d’une chute et son tailleur aux milliers de strass.

