Le Flash Mode : les mobilisés de Vladimir Poutine contraints d’amener leurs propres uniformes

Les Russes vivent depuis plusieurs semaines la “mobilisation partielle” décrétée par Vladimir Poutine. Près de 300 000 sont concernés par cette mesure. Mais cette semaine, un article fait état d’1 million et demi d’uniformes d’hiver de l’armée qui ont disparu dans une région de l’est du pays. Ainsi, les civils russes sont dans l’obligation de devoir apporter eux-même leur matériel dont leur uniforme. La Fashion Week vient de se terminer après plus d’un mois. Les médias n’ont jamais autant parlé de mode. Marc Beaugé s’est interrogé sur qu’est-ce que réellement la mode ? Lors de cette semaine de mode à Paris, on a pu voir de la beauté et de l’élégance sur certains défilés comme celui de Miu Miu ou Hermès. Mais ce dont on a vraiment parlé c’est de people. Sur les podiums ou en front-row, les stars étaient omniprésentes lors de la Fashion Week et sont réellement importantes aux yeux des créateurs. Une maison de couture a accepté de retarder son défilé pour attendre la méga star américaine Kylie Jenner. Durant la Fashion Week, Marc Beaugé a analysé certains défilés qui ont frôlé le mauvais goût. La maison Balanciaga a voulu provoquer avec son défilé dans la boue qui renvoyait aux images de guerre entre l’Ukraine et la Russie. Un symbole assez douteux. Aborder la guerre pour vendre des vêtements hors de prix Et on n’oublie pas le défilé de la marque de Kanye West qui n’a pas hésité à arborer un tee-shirt avec pour slogan: “White Lives Matter”. Une ultime provocation qui a fait énormément parler. Une image a énormément tourné sur les réseaux-sociaux : la robe en spray à porter de Coperni sur Bella Hadid. Sauf que cette robe ne pourra jamais être achetée et se sont ses créateurs eux-mêmes qui le disent sur le plateau de Quotidien. Les défilés servent aujourd’hui à produire un flux d’images pour les réseaux sociaux et ainsi à recruter des abonnements à qui les marques pourront vendre leurs produits.