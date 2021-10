Le Flash Mode : l’hommage de la Fashion Week à Alber Elbaz

Cette semaine, Marc Beaugé débriefe forcément la Fashion Week parisienne. Une semaine marquée par des défilés grandioses, comme celui de Louis Vuitton au Louvre – égayé par le passage d’une militante d’Extinction Rébellion. Marquée aussi par l’hommage unique et touchant rendu à Albert Elbaz, décédé en avril : pour l’occasion, une quarantaine de marques et de créateurs ont présenté une silhouette hommage à l’homme au grand sourire et au nœud papillon rouge que tout le monde aimait. Une semaine surtout marquée par le défilé Balenciaga. Enfin, un défilé un peu différent des autres puis qu’en lieu et place du traditionnel podium et de ses mannequins, les invités ont assisté à la projection d’un épisode spécial des… Simpson. Cette semaine, le ministère de l’Education national a publié une circulaire encadrant le statut des élèves en transition de genre. Une avancée importante qui rappelle plusieurs drames récents, notamment le suicide du jeune Fouad, à Lille. À 17 ans, alors qu’il était en transition de genre, il s’était fait sermonner dans son lycée pour s’être présenté en jupe. Dans un tout autre registre, Xavier Bertrand prend de gros risques stylistiques ces derniers jours : le candidat s’essaie à la veste marine assorti au pantalon gris. Un look prisé des vieux messieurs bourgeois qui veulent avoir l’air plus décontracté qu’ils ne le sont.