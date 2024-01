Le Flash Mode : l’obsession de Gabriel Attal pour habiller les autres

Marc Beaugé En savoir plus sur

Pour débuter son premier flash mode de l’année 2024, Marc Beaugé ne pouvait évidemment pas passer à côté de l’homme de la semaine, Gabriel Attal. Le nouveau Premier ministre adopte cependant un style assez classique avec ses costumes gris ou bleu marine relativement étriqués, avec des cravates sombres et des chemises blanches. Pourtant, l’ancien ministre de l’Education avait, en 2019, fait appel au célèbre styliste Jacquemus afin de créer un uniforme pour des volontaires. A sa prise de fonction à la tête de l’Education, l’ancien étudiants de Sciences-Po faisait de l’interdiction de l’abaya l’un de ces sujets prioritaires, avant de militer pour le port de l’uniforme à l’école. Alors que la guerre continue de sévir en Ukraine, le ministre de la Défense du pays a annoncé la commande de 50 000 uniformes pour femmes. Un uniforme spécifique avec des vestes à tailles ajustables, un pantalon à la taille plus haute, des épaules plus étroites ou encore des manches resserrées. Une façon d’attirer peut-être plus de soldats alors que l’armée en demande 500 000 supplémentaires. Sur 800 000 soldats déjà mobilisés dans le conflit contre la Russie, 40 000 femmes sont déjà présentes. La dernière campagne de publicité de la marque Calvin Klein met en avant l’acteur phare actuellement aux Etats-Unis, Jeremy Allen White. Vêtu seulement d’un caleçon de la marque, le tout récent lauréat d’un Golden Globe a déchaîné une véritable vague de passion depuis. Un nouveau « beau gosse » au tableau de chasse de Calvin Klein après Mark Wahlberg, Justin Bieber, ou encore Michael B. Jordan, entre autres.