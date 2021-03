Le Flash Mode – Meghan Markle : les boucles d’oreille de la polémique

Cette semaine dans son Flash Mode, Marc Beauge revient sur la très chère cravate en soie de Nicolas Sarkozy, sur le costume « de banquier » de Joe Biden, sur la polémique autour des boucles d’oreille de Meghan Markle et sur la dernière collection Moschino. Le costume à rayures est-il la chasse gardée des banquiers ? Pendant très longtemps, les rayures ont bien été l’élément distinctif des banquiers anglais. Chaque banque avait même ses propres rayures pour se différencier de la concurrence. Le style a perduré, jusqu’à Emmanuel Macron – alors banquier chez Rothschild – avant de finalement s’imposer à l’ensemble de la gente masculine adepte du costume. Même Joe Biden s’y est mis. Serge Gainsbourg est mort il y a trente ans tout pile. L’occasion pour ses fans de revenir sur l’extraordinaire carrière du chanteur. Marc Beauge, lui, y a vu l’occasion de se pencher sur la garde-robe très minimaliste de l’icône française. Le ton monte entre Buckingham Palace, le prince Harry et son épouse. Alors que le monde tremble (non) dans l’attente de l’interview événement du couple face à Oprah Winfrey, le Times affirme cette semaine que la duchesse de Sussex a reçu d’extravagantes boucles d’oreille en diamant de la part du très controversé émir d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane. Enfin, on termine ce Flash Mode par l’incroyable présentation de la dernière collection Moschino dans une vidéo remake du cultissime « The Woman » de George Cucker, les fesses de Dita von Teese en plus.