Le Flash Mode : Mohammed ben Salmane, controversé jusqu’au châle

Cette semaine, Emmanuel Macron était en visite dans le Golfe Persique où il a notamment rencontré le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane. Une rencontre controversée et très commentée à travers le pays parce que Mohammed ben Salmane est lui-même un personnage très controversé. D’abord parce que depuis son arrivée au pouvoir, il a maintenu l’homosexualité au rang de crime, parce qu’il a participé à l’enlèvement du président du Conseil des ministres du Liban Saad Hariri, en 2017 et surtout parce qu’il est accusé d’avoir fait assassiner, démembrer et dissoudre dans l’acide le journaliste Jamal Khashoggi en 2018. À la liste des méfaits de Mohammed ben Salmane s’ajoute celui de l’exploitation illégale de la laine la plus chère du monde, la laine shahtoosh. Considérée comme la laine la plus douce du monde, elle nécessite d’abattre des antilopes du Tibet. La demande mondiale de shahtoosh est telle qu’en vingt ans 50% des antilopes du Tibet ont été exterminées. Comment sait-on qu’une marque vient de voir son budget com’ exploser ? Pour le savoir, il suffit de regarder la transformation de la communication chez Tiffany. Le joaillier mythique de l’Amérique, racheté par LVMH, s’offre une campagne de pub XXL haut de gamme avec pour tête d’affiche le couple Beyoncé-Jay Z.