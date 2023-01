Le Flash Mode : non, l’uniforme scolaire ne permet pas de gommer les différences sociales

La femme du chef de l’Etat, Brigitte Macron a relancé le débat sur le port de l’uniforme à l’école dans un entretien publié par le Parisien, le mercredi 11 janvier. L’ancienne professeure de Français s’est dite favorable à cette mesure car elle permettrait de gommer les différences de richesse. Cette déclaration dans les médias est survenue au moment où les députés du Rassemblement national portaient le sujet devant l’Assemblée nationale. Sa prise de position aurait été très mal reçue par Emmanuel Macron qui aimerait en finir avec ce débat qu’il a qualifié de “dinguerie” en conseil des ministres. D’autant que l’uniforme à l’école ne permettrait pas de gommer les différences sociales. Sur TikTok, des milliers de vidéos montrent des jeunes filles et garçons qui customisent leur tenue pour les rendre uniques, singulières, sexy et rebelles. Ce constat est encore plus vrai au Japon où l’uniforme est obligatoire depuis les années 1960. La NHL, soit la ligue nationale de hockey nord-américaine sur glace a organisé la Pride Night, une soirée dédiée à la lutte contre l’homophobie, le mardi 17 janvier. Les joueurs ont porté un maillot floqué aux couleurs du drapeau LGBT, mais l’un d’eux a boycotté l’événement. L’arrière des Flyers de Philadelphie, Ivan Provorov, a refusé d’enfiler un tee-shirt arc-en-ciel, qu’il juge contraire à sa foi orthodoxe, lors de l’entraînement d’avant-match. Ce n’est pas la première fois qu’un sportif refuse de participer à des événements en soutien à la communauté LGBT. Le footballeur Idrissa Gueye a déclaré forfait pour un match de championnat du PSG afin de ne pas porter un maillot floqué du rainbow flag, en mai 2022. A l’occasion de la Fashion Week de Paris, la marque Louis Vuitton a fait appel à la chanteuse espagnole Rosalia pour accompagner son défilé, le jeudi 19 janvier. Dans un décor grandiose, la star a chanté ses tubes, perchée sur une Cadillac jaune et vêtue d’une grande doudoune blanche alors que les mannequins se succédaient sur le podium pour présenter la nouvelle collection masculine automne-hiver. Le public a chaudement applaudi le spectacle.