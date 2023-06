Le Flash Mode : on achète de plus en plus de vêtements neufs chaque année

L’association écologiste “Les Amis de la Terre” a publié une étude sur la fast-fashion : il y a 10 ans, on achetait 36 vêtements neufs chaque année, en 2021, 41 vêtements neufs et 48 en 2022. Selon l’étude, on devrait acheter 5 vêtements neufs par personne par an pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 fixé par l’accord de Paris. Valeri Zaloujny, le commandant en chef des forces ukrainiennes, déclaré mort par la Russie à de nombreuses reprises, est pourtant bien vivant. Alors qu’il mène actuellement la contre-offensive ukrainienne, des images de lui ont circulé arborant un patch de bébé Yoda, signifiant ainsi que les Ukrainiens sont en lutte contre le côté obscur de la force. Boris Johnson a démissionné de ses fonctions de Premier ministre en septembre 2022. En partant, il a dressé la liste de ses anciens collaborateurs méritant, selon lui, d’être décorés en signe de reconnaissance pour le travail accompli au service du pays. Mais son successeur Rishi Sunak a refusé les nominations de Boris Johnson. Sur sa liste figurait notamment Kelly Jo Dodge, sa coiffeuse. Jean Arnault, le fils de Bernard Arnault, était présent au défilé Louis Vuitton ce mardi 20 juin à Paris. Il a posé aux côtés de sa femme Zita d’Hauteville, son frère Frédéric et le rappeur Tyler, The Creator. Il ne portait non pas une, mais deux montres Louis Vuitton. En tant que directeur du marketing et de l’horlogerie de la marque, chaque bras est un support publicitaire.