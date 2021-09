Le Flash Mode : où finissent les vêtements que l’on donne ? Spoiler : c'est pas génial

Où vont les vêtements que l’on abandonne dans les bacs à recycler pour se donner bonne conscience ? La grande majorité d’entre eux arrive au Ghana, en Afrique de l’ouest. En quelques années, le pays est devenu la poubelle vestimentaire du monde occidental. 15 millions de vêtements sont envoyés chaque semaine au Ghana qui ne compte que 30 millions d’habitants. Le phénomène est tellement répandu que les Ghanéens lui ont trouvé un nom : « Obroni Wanu », les vêtements morts des hommes blancs. Dans l’idéal, ces vêtements sont envoyés au Ghana pour être triés, réparés, recyclés et ensuite revendus sur tout le continent africain. Le plus souvent, ils sont en fait de trop mauvaise qualité pour être exploités, parce qu’issus de la Fast Fashion. Résultat, ce sont des tonnes de vêtements qui finissent entassés sur les plages du pays ou dans la nature. Dans le reste de l’actu mode de la semaine, la marque Balenciaga s’est ouvert les portes d’un juteux marché de 350 millions de consommateurs potentiels. Comment ? En créant une collection de vêtements siglés Fortnite. Oui, le jeu vidéo. Des vêtements disponibles dans les boutiques de la marque, mais aussi et surtout en ligne pour habiller les avatars des joueurs. Après 16 ans à la tête de l’Allemagne, Angela Merkel s’apprête à quitter le pouvoir ce dimanche. Et en 16 ans, elle nous en aura fait voir de toutes les couleurs question mode. Littéralement. Une fois seulement, la Chancelière s’est écartée de son traditionnel tailleur. On s’en souvient encore.