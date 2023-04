Le Flash Mode : peut-on être de gauche et aimer le luxe ?

Mathilde Caillard est assistante parlementaire d’une députée LFI et elle se retrouve bien malgré elle au cœur d’une petite polémique qui cache une grande question. En plus d’être assistante parlementaire, Mathilde Caillard est aussi « techno gréviste », bref, elle danse dans les cortèges opposés à la réforme des retraites, toujours habillée dans le même style : tenue noire, lunettes noires et ceinture rouge. Une ceinture devenue objet de discorde parce que ses détracteurs sont convaincus qu’il s’agit d’un accessoire signé Gucci et qu’on ne peut pas être de gauche et avoir de telles pièces de luxe. Le magazine Forbes a dévoilé cette semaine son classement des plus grandes fortunes mondiales. En première et seconde position, deux Français : Bernard Arnault, patron de LVMH, est en tête, suivi de près par Françoise Bettencourt, l’héritière du groupe L’Oréal. Lorsque les Bleues débarquent à Clairefontaine, elles ne sont pas en reste en matière de style. Là où les hommes sortent leur plus belle tenue, les femmes ne sont pas en reste. Bref, elles font tout pareil, à un détail près : lorsque les footballeurs français arrivent à Clairefontaine, ils sont les mains dans les poches, leurs bagages étant pris en charge par le personnel. Les filles, elles, n’ont pas cette chance.