Le Flash Mode : peut-on porter des lunettes de piscine en manifestation ?

Ils sont de plus en plus nombreux dans les cortèges à porter des lunettes de piscine, à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi pour se prémunir contre d’éventuels gaz lacrymogènes. Mais est-ce vraiment autorisé ? Pour les forces de l’ordre, venir en manifestation avec des lunettes de piscine serait la preuve d’éléments venant pour « en découdre ». « Le Moine » est une figure bien connue des militants écolos. De tous les combats depuis une quinzaine d’années, on l’a repéré à Sainte-Soline le week-end dernier, mais aussi à Notre-Dame-des-Landes en 2018 et plus tôt cette année à l’évacuation de la ZAD de Lützerah en Allemagne.