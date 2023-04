Le Flash Mode : pourquoi la patronne de la CGT Sophie Binet a-t-elle porté un t-shirt Radio France sur France Inter ?

Cette semaine, la nouvelle secrétaire générale de la CGT était l’invitée de France Inter. Dans les locaux de Radio France, Sophie Binet portait un t-shirt justement floqué au nom de « Radio France ». Était-ce un hommage ? Non, mais plutôt un message de la part de la syndicaliste alors que Radio France est en lutte comme nous l’explique Marc Beaugé, ce vendredi 7 avril 2023, dans son Flash Mode. Deux mois après sa démission, Jacinda Ardern a fait ses adieux au Parlement en Nouvelle-Zélande. Pour cet ultime discours, l’ancienne Première ministre du pays est apparue avec une cape maori en plumes d’oiseau sur les épaules. Cet habit est extrêmement symbolique, car toute personne qui le porte s’approprie les qualités et l’image de l’oiseau dont les plumes sont utilisées. La cape portée par Jacinda Ardern était recouverte de plumes de kiwi, un oiseau représentant le prestige et le pouvoir. Sur Tik-Tok, les réacs américains multiplient les vidéos pour dénoncer une collection de vêtements pour jeunes garçons de la marque Target. Le problème de ces habits ? Leurs couleurs sont jugées trop féminines. Certains abordent aussi un arc-en-ciel qui, pour ces conservateurs américains, est considéré comme trop proche du drapeau LGBT. Cette semaine, il n’y a pas que la couverture de Playboy qui a fait parler d’elle. Celle du magazine Dandy s’est aussi démarquée. Le chroniqueur conservateur de la chaîne CNews, Mathieu Bock-Côté, en fait la pleine page. Il apparaît la main sur le menton, un sourire en coin et le titre « L’élégance est une nouvelle dissidence » inscrit sous son nom. Associer Mathieu Bock-Côté et le terme « élégance » semble pourtant un peu compliqué.