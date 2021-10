Le Flash Mode : pourquoi les pro-Zemmour aiment-ils tant la moustache ?

Dans les médias, on parle beaucoup, beaucoup d’Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour a aussi des amis, qu’on voit aussi beaucoup sur les chaînes d’infos. Il y a par exemple, Antoine Diers, porte-parole des « amis d’Éric Zemmour », Joost Fernandes, porte-parole du mouvement « Les profs avec Éric Zemmour » ou encore Spike Groen, maire de Saint-Gilles dans l’Indre et soutien actif du polémiste. Leur point commun ? Ils portent tous la moustache et pas n’importe laquelle : la moustache « guidon ». Quand on s’éloigne du cercle rapproché d’Éric Zemmour, on retrouve là aussi beaucoup de moustachus chez ses soutiens. Comment expliquer cet attrait pour la moustache chez les fans du polémiste ? Pour comprendre, il faut chercher du côté de la « virilosphère ». Dans un tout autre registre : que se passe-t-il avec Kanye West ? Depuis le mois de juillet, le rappeur avance masqué et dissimule son visage. Masque beige, masque noir, masque de carnaval, masque en plastique, en coton, … il y en a pour tous les goûts. Interrogé, Kanye West n’a pas voulu expliquer le pourquoi du comment. Il aura fallu attendre la prise de parole d’un de ses proches pour avoir un semblant de réponse. Pour finir, un peu de beauté avec la dernière campagne de pub Burberry. Pour l’occasion, la marque anglaise a choisi de travailler avec la troupe de danseurs français La Horde. C’est la seconde collaboration entre Burberry et les artistes et le résultat est toujours aussi réussi.