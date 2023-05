Le Flash Mode : pourquoi les smokings ont-ils tous des revers en soie ?

Les smokings des stars du festival de Cannes comportent un détail commun : le revers est fait de soie. A l’origine, on portait le smoking pour aller fumer d’où le nom smoking. Les revers en soie avaient du sens : quand la cendre tombait sur le revers en soie, elle glissait et ne marquait pas le tissu. La commission européenne a voté en faveur de l’interdiction à l’échelle de l’Europe de la destruction de vêtements invendus. La France y était favorable mais le texte doit encore être négocié avec le Parlement dans les prochaines semaines. Une tendance prend de l’ampleur à New York, celle de la “chemise de métro”. Sur TikTok, les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter une chemise ample et informe par-dessus leur tenue dans le métro pour se protéger des regards et du harcèlement dans les transports. En 2016, une étude française a révélé qu’une femme sur deux a modifié sa tenue au moment de prendre les transports en commun pour éviter les gestes déplacés. Vinícius Júnior, le joueur brésilien vedette du Real Madrid a été victime d’une vague d’insultes racistes lors d’un match à Valence. Si ces attaques sont malheureusement monnaie courante en Espagne, les réactions et la consternation ont été mondiales. A Rio de Janeiro, le Corcovado a été éteint en soutien au joueur et le président brésilien Lula a commencé son discours lors du G7 au Japon en rendant hommage au joueur. Même Raphinha, autre joueur brésilien et membre du FC Barcelone, a levé le poing en soutien à Vinícius Júnior lors d’un match. Il portait également un tee-shirt sous son maillot avec l’inscription : "Tant que la couleur de peau comptera plus que la couleur des yeux, nous aurons la guerre”. Le joueur a écopé d’un carton jaune pour avoir soulevé son maillot sur le terrain en plein match.