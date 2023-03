Le Flash Mode : qu’est-ce que le RIO que doivent obligatoirement afficher les forces de l’ordre ?

Depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites, les manifestants constatent, photo à l’appui, qu’un grand nombre de policiers et CRS n’affichent pas leur RIO sur leur uniforme, quand bien même il est obligatoire. Le RIO c’est quoi ? Pourquoi est-il obligatoire ? A quoi sert-il ? Marc Beaugé nous explique. L’interview d’Emmanuel Macron au JT de 13h est sans cesse commenté et décortiqué depuis plusieurs jours. Un passage en particulier a attiré l’attention des internautes et provoqué, aussi vite, une polémique : celui où Emmanuel Macron, après avoir cogné sa montre sur la table, la retire discrètement. Un moment qui suscite depuis foule de fantasmes. On démêle le vrai du faux. Depuis quelques mois, Emmaüs, association caritative historique, constate une baisse drastique de ses dons. En cause selon elle ? L’application Vinted, qui permet de revendre les vêtements et objets qu’on n’utilise plus.