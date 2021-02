En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine dans son Flash Mode, Marc Beauge revient sur la vaccination d’Olivier Véran qui a été obligé de finir torse nu pour cause de chemise pas du tout à sa taille, sur la fausse bonne idée du rappeur Lil Uzi Vert qui s’est fait greffé un diamant de 11 carats sur le front, sur le flop de la marque Fenty de Rihanna et sur le raté de Marc Lavoine dans The Voice.