Le Flash Mode spécial débrief du MET Gala

L’événement mode de cette semaine, c’était bien sûr le grand MET Gala. En quelques décennies, le « MET Bal » est devenu une véritable institution. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé revient sur sa genèse. Pour comprendre le MET Gala, il faut remonter en 1948. À l’époque, le « Costume Institute », grand musée de la mode, ouvre ses portes à New York et a besoin de financements. Eleanor Lambert, journaliste de mode, décide de créer un dîner de bienfaisance au profit du musée et fait venir les plus grandes fortunes de la haute société new-yorkaise. Il faudra en revanche attendre les années 1970 pour que Diana Vreeland, iconique rédactrice en chef de Vogue US, fasse passer le MET Gala dans une dimension nettement plus people. Andy Warhol, Diana Ross et Cher font leur entrée parmi les invités triés sur le volet. Depuis 1995, la nouvelle patronne de Vogue Anna Wintour, ouvre grand les portes aux célébrités. Elle décide aussi d’imposer un thème à chaque soirée : style « rock », mode britannique, catholicisme, mode chinoise, elle a tout osé. Depuis, chaque année, les stars – et les créateurs qui les habillent – rivalisent d’audace et de créativité pour avoir LA tenue la plus extravagante de la soirée. Pas toujours avec bon goût, il faut bien le dire.