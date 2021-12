Le Flash Mode : trois siècles de mode derrière la robe toile d’araignée de Zendaya

Cette semaine est sorti au cinéma Spider-Man No Way Home, le dernier né de la franchise Marvel. Pour l’occasion, le casting était réuni à Los Angeles pour une grande soirée de gala avec en vedette l’actrice du moment, Zendaya, vêtue ce soir-là d’une robe hors du commun. Une robe « toile d’araignée » de la maison Valentino. Un look parfait pour une soirée Spider-Man, mais en réalité les robes dites « toile d’araignée » ne sont pas une nouveauté. Depuis 1916, les créateurs et le monde du cinéma s’est entiché de ces robes hors-normes, inspirés par un des grands fantasmes du monde de la mode : utiliser la toile d’araignée, leur soie, pour créer des vêtements. Et bien avant eux, à la cour de Louis XVI, déjà, on en rêvait. Dans un tout autre registre, beaucoup moins chic, on apprend via le classement des recherches Google cru 2021 que le look qui a le plus fasciné les internautes cette année n’est pas celui d’une icône de la mode, bien au contraire. Il s’agit de celui d’Adam Sandler, pape de la comédie US, adepte des shorts, des baskets, des t-shirts informes et même, occasionnellement, des crocs.