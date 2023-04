Le Flash Mode : "Tu n’es qu’un sac à main de seconde main", le SMS de Marlène Schiappa après sa couv’ de Playboy

Marlène Schiappa en couverture de Playboy, l’image n’a pas plu à tout le monde. L’actuelle ministre de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, fait partie de ceux qui ont critiqué cette Une polémique. Une critique que Marlène Schiappa n’a manifestement pas digéré, à en croire un SMS envoyée par la Secrétaire d’Etat à la ministre. Kirill, patriarche de l’église orthodoxe russe, soutien de Vladimir Poutine est connu pour son patriotisme et pour son sens absolu de l’ostentation. Kirill est richissime et il le montre : mitre brodée d’or blanc, chapelets couverts de diamants, il se retrouve à être plus bling bling qu’un rappeur américain. Au Royaume-Uni, qui dit printemps dit courses hippiques. Rassemblements mondains, faits d’élégance british, de dress-code, de chapeaux flamboyants et de hauts de forme, les courses hippiques permettent de faire le point sur le style à l’anglaise. Jusqu’à ce que le champagne coule à flots.