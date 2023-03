Le Flash Mode : une Fashion Week toute en émotions à Paris

Cette semaine, c’était la Fashion Week à Paris. Parmi les nombreux excès et les défilés, celui de la marque espagnole Loewe par Jonathan Anderson a su se démarquer. Tout comme le défilé tout en émotions de la maison Paco Rabanne, après la mort de son créateur en février. Une ambiance similaire à celle observée lors du défilé de la marque Vivienne Westwood, dont la fondatrice est décédée en décembre dernier. Après avoir été marquée par les polémiques, la marque Balenciaga a redoublé d’efforts lors de cette Fashion Week. Cette fois, la maison a misé sur les doudounes gonflables. Une pièce qui ressemble étrangement à un gilet de sauvetage… Cette année, les défilés semblent avoir un peu plus ouvert leurs portes. Auprès des podiums, il y avait plein de monde. Un signe que, saison après saison, la mode devient plus mainstream comme nous le fait remarquer Marc Beaugé, ce soir, dans son Flash Mode.